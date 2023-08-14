Анчелотти ответил на вопрос о трансфере Кепы

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал информацию о возможном подписании голкипера Кепы Аррисабалаги, играющего сейчас в Англии за лондонский «Челси».

«Аррисабалага не является футболистом «Реала». Я не обсуждаю игроков, которые не выступают за мою команду», - передает слова итальянского специалиста газета Marca.

Ранее сообщалось, что «Реал» рассматривает Аррисабалагу в качестве замены бельгийцу Тибо Куртуа, получившему травму крестообразных связок колена. Мадридцы хотели взять Кепу в аренду до конца сезона-2023/2024.