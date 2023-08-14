Мудрик обратился к Трубину после трансфера в «Бенфику»

Атакующий полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик высказался о первом тренировочном занятии соотечественника Анатолия Трубина в лиссабонской «Бенфике».

Под публикацией в соцсетях вратаря вингер написал: «Крылатым грунта не надо». Трубин ответил словами: «Крылья»: «Земли нет, так будет небо. Нет поля, так будет воля».

Напомним, что Трубин перебрался в португальский гранд этим летом. 22-летний голкипер заключил с лиссабонским коллективом долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2028 года. За трансфер Анатолия «Бенфика» выплатила «Шахтёру» десять миллионов евро.