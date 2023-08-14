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Источник: Мойсес Кайседо - новый игрок «Челси» слухи

14 Августа 2023 • 01:07 Комментировать
Челси
1:1
Ливерпуль
окончен

Лондонский «Челси» подписал многолетний контракт с полузащитником «Брайтона» Мойсесом Кайседо, об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, сумма трансфера составит 134 миллиона евро, также его бывшая команда получит процент от будущей продажи футболиста. Соглашение рассчитано на восемь ближайших сезонов с опцией продления ещё на один сезон.

Кайседо выступал за «Брайтон» с зимы 2021 года после перехода из эквадорского «Индепендьенте» за пять миллионов евро.

21-летний футболист дебютировал за национальную сборную Эквадора в 2020 году и с тех пор провел 32 поединка. 

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Челси Брайтон Мойсес Кайседо трансферы футбола - лето 2023
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