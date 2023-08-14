Бенитес: «Серия А и Примера не очень уступают АПЛ»

Бывший наставник как испанских, так и итальянских с английскими клубов, Рафаэль Бенитес, считает, что итальянский и испанский чемпионат не особо уступают высшей лиге английского футбола. По его мнению, дело лишь в лучшем маркетинге в случае с английским чемпионатом.

- Очевидно, что с маркетинговой и финансовой точки зрения Премьер-лига - лучший чемпионат, но мне кажется, что Серия А и Примера не очень уступают ей. Там тоже много отменных игроков, а успехи итальянских клубов в европейских кубках подтверждают мои слова, - цитирует слова Бенитеса итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.