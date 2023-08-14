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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Источник: «Челси» нравится Шмейхель

14 Августа 2023 • 00:08 Комментировать

Противоречивые сведения приходят из Англии по поводу перспектив 36-летнего датского голкипера Каспера Шмейхеля, одного из представителей блестящего «Лестера» образца сезона 2015/2016 - того самого, чемпионского. Он хочет расстаться с «Ниццей» после неудачного сезона в составе французского клуба, и на днях появились слухи о том, что Шмейхель-младший может оказаться в «Челси».

Сперва некоторые источники опровергли подобный сценарий, однако сейчас издание The Guardian описывает подобный сценарий как весьма вероятный - дескать, голкипер очень нравится «Челси». Английская сторона интенсифицировала контакты с «Ниццей» по поводу возможного трансфера, уточняет источник. 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ницца Каспер Шмейхель
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