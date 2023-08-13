​Хут: «Уход Кейна - шанс для других игроков»

Бывший защитник «Лестера» чемпионского розлива, сезона 2015/2016, Роберт Хут, считает, что «Тоттенхэм» легко справится с уходом Гарри Кейна, решившего выбрать «Баварию» и выиграть хоть что-нибудь в своей карьере (Кубок Германии, к примеру). Хут уверен, что случившееся станет возможностью для других игроков клуба.

- Это шанс для других игроков. Когда закрывается одна дверь, но открывается другая. Команда, тренер, игроки - все они адаптируются. А некоторые игроки, раньше пребывавшие в тени, смогут неожиданно раскрыться, - считает Хут, слова которого цитирует BBC Sport.