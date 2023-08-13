Ван Дейк: «В целом, хорошая игра»

«Ливерпуль» начал сезон с ничьей в игре с «Челси», но, несмотря на это, Виргил ван Дейк, защитник мерсисайдцев, считает, что он и его одноклубники могут быть довольны подобным исходом игры, особенно с учетом того, что она была первой в сезоне.

- Мы хотели делать все правильно. Первые 20-25 минут были очень хороши, как с мячом, так и без него, потом случился отмененный гол. Мы хорошо защищались, я считаю. И в целом, это был очень неплохой матч, который мог качнуться в любую сторону. Принимаем эту ничью, - цитирует слова ван Дейка BBC Sport.

В следующем туре «Ливерпуль» примет «Борнмут».