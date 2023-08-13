Почеттино: «Мне очень понравился матч»

Лондонский «Челси» начал новый сезон английского чемпионата - и Маурисио Почеттино, новый наставник клуба, снова опробовал на вкус АПЛ. И, хотя его команда не сумела победить (но и не проиграла!), Почетино признался, что получил большое удовольствие от игры.

- Вернуться в АПЛ после четырехлетней паузы - это просто прекрасно. И мне понравился этот матч, я считаю, что начало сезона очень хорошее. Я считаю, что мы заслуживали чуть больше в этом матче, так что я, в то же время, и разочарован, что мы не победили. Но это все лишь начало, - цитирует слова аргентинского специалиста BBC Sport.