​Клопп: «Начало было очень хорошим»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал первый матч своего клуба в начавшемся чемпионате Англии, мерсисайдцы сыграли вничью с «Челси», хотя явно владели инициативой в первом тайме и могли забить больше, но второй гол был отменен арбитром.

- Старт был очень убедительным, мы забили два отличных мяча, но один отменили из-за офсайда. Потом мы позволили «Челси» открыть дверь, игра получила новую динамику, и мы утратили контроль над ней, - сокрушается Клопп, слова которого цитирует BBC Sport.

Во втором туре «Ливерпуль» примет «Борнмут» - в прошлом августе подопечные Клоппа, напомним, раздавили «вишен» со счетом 9:0.