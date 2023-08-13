Почеттино подвёл итоги матча с «Ливерпулем»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался о ничьей против «Ливерпуля» в матче первого тура Английской премьер-лиги.

Специалист отметил, что в целом его команда заслужила большего, но это только начало.

«Было сложно с самого начала, но то, как мы росли в игре, как начали доминировать и выдавливать «Ливерпуль» все глубже и глубже, — этим я очень доволен», - приводит слова Почеттино BBC.

Напомним, что поединок завершился вничью со счётом 1:1. У «синих» отличился Аксель Дисаси, у «Ливерпуля» же забитым мячом отметился Луис Диас.

Стоит отметить, что это седьмой поединок подряд между командами, который завершился вничью.