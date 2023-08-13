Александер-Арнольд: Цель «Ливерпуля» — чемпионство

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд ответил на вопрос о целях команды в текущем сезоне Английской премьер-лиги.

«Наша цель — пойти и завоевать чемпионство. Мы не собираемся стесняться говорить об этом», — приводит слова футболиста Sky Sports.

В первом туре нового сезона чемпионата Англии «Ливерпуль» сыграл вничью с лондонским «Челси». Игра завершилась со счетом 1:1.

Александер-Арнольд провел на поле все 90 минут и получил одну желтую карточку.

Во втором туре АПЛ подопечные Юргена Клоппа примут на своем поле «Борнмут». Матч пройдет 19 августа, начало запланировано на 17:00 по московскому времени.