Чилуэлл: «Мы смогли нащупать свою игру»

Лондонский «Челси» начал свои выступления в новом сезоне английского чемпионата с ничьей с «Ливерпулем», события игры прокомментировал Бен Чилуэлл - защитник английского клуба. Он считает, что «Ливерпуль» начал матч лучше, но «Челси» сумел прийти в себя во второй половине игры.

- В первые полчаса «Ливерпуль» был лучше, но потом мы пропустили. Когда влетел и второй, но был отменен, мы получили импульс. И после этого появилась уверенность в себе, оставшуюся часть игры мы сыграли именно так, как просил тренер, - цитирует слова Чилуэлла BBC Sport.

В следующем туре «Челси» сыграет с «Вест Хэмом».