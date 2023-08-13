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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гари Невилл критикует Гвардиолу

13 Августа 2023 • 20:55 Комментировать

В Англии активно обсуждают поведение Хосепа Гвардиолы в стартовой игре чемпионата - каталонский специалист устроил небольшую стычку с Эрлингом Холанном после того, как игрок забил два гола, но совершил ошибку. Поведение наставника чемпионов страны не понравилось и бывшему защитнику английской сборной Гари Невиллу.

- Может, кто-то именно потому и считает его великим, но не я. Я считаю, что такие вещи не стоит делать публично, перед камерами. К примеру, сэр Алекс Фергюсон никогда не позволил бы себе такого, - цитирует слова Гари Невилла итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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