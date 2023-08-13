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Почеттино стартовал с ничьей: «Челси» отыгрался против «Ливерпуля» и мог вырвать победу в первом туре АПЛ

13 Августа 2023 • 20:31 Комментировать
Челси
1:1
Ливерпуль
окончен

В центральном матче дебютного тура Английской премьер-лиги на «Стэмфорд Бридж» встречались «Челси» и «Ливерпуль».

Протокол игры  
Челси1:1Ливерпуль
  18'Диас Луис (0:1)
(1:1) Дисаси Аксель37'  
Санчес РобертДисаси АксельСилва ТьягоКолвилл ЛевиДжеймс Рис II 76' (Гюсто Мало ( 76') Фернандес Энцо  32'Галлахер КонорЧуквуэмека Карни  4' 81' (Мудрик Михаил ( 81') Чилуэлл Бен 90' (Угочукву Лесли ( 90') Стерлинг Рахим 81' (Матсен Ян ( 81') Джексон Николас  85'
Запасные: Мадуэке НониСантос АндрейБергстрём ЛукасБерстоу МэйсонКукурелья Марк
Алиссон БекерАлександер-Арнольд Трент  68'Конате ИбраимаВан Дейк ВиргилРобертсон ЭндрюСобослаи ДоминикМакаллистер Алексис  89'Гакпо Коди 66' (Нуньес Дарвин ( 66') Салах Мохамед 77' (Эллиотт Харви ( 77') Жота Диогу  32' 66' (Джонс Кёртис ( 66') Диас Луис 77' (Доак Бен ( 77')
Запасные: Гомес ДжоКеллехер КаомхинЦимикас КостасМакКоннелл ДжеймсМатип Жоэль
13 августа. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

Прошлым сезоном в чемпионате Англии обе команды остались недовольны. «Ливерпуль» не попал в Лигу чемпионов, но без еврокубков команда Юргена Клоппа не осталась, финишировав на лигоевропейском пятом месте. А у «Челси» была вообще тухлая ситуация в Премьер-лиге. Напрочь провалив её, «синие» заняли итоговое двенадцатое место. Хуже могли быть только борьба за выживание и вылет в Чемпионшип. Возвращать «Челси» на более привычные роли в АПЛ призван Маурисио Почеттино.

«Ливерпуль» увереннее выглядел на футбольном поле в дебюте матча. То есть казалось, что сохраняется тенденция прошлого сезона, когда «красные» были сильнее. Первый реально тревожный звоночек прозвучал для хозяев на двенадцатой минуте. Это Мохамед Салах решил проверить свою точность с подступов к штрафной площади и внедрил мяч в перекладину. Чуть раньше, правда, Энцо Фернандес пробовал плотно пробивать по воротам «Ливерпуля», однако ван Дейк успел заблокировать его попытку.

На восемнадцатой минуте мерсисайдцам удалось чётко прокрутить атаку, ставшую для них результативной. Салах от правого угла штрафной площади выполнил умелую разрезающую передачу к дальней штанге, а Луис Диас не просто дотянулся до мяча в подкате в опережение Дисаси, но и переправил его в ближний угол (0:1). Вскоре сфера снова побывала внутри ворот «Челси», но тот гол Салаха был отменён из-за офсайда. Видеоассистенты сыграли решающую роль на ВАРе. Кажется, в положение «вне игры» забралась шевелюра Мохамеда.

Потом у «Ливерпуля» что-то пошло не так, и «Челси» стал возвращаться в игру на равных правах. Ближе к сороковой минуте «синие» по схеме «красных» забили два гола, второй из которых оказался отменён из-за офсайда. Причём быстро один за другим произошли эти взятия ворот. В первом случае у хозяев была подача с правого фланга после углового, и после ряда отскоков Дисаси в падении переправил мяч ногой в сетку (1:1). Во втором случае Чилуэлл реализовал выход один на один из положения «вне игры».

«Челси» обрёл уверенность в своих силах и во втором тайме уже с его начала не стеснялся своего территориального преимущества. На 55-й минуте Чилуэлл должен был делать счёт 2:1 с левого полуфланга, однако не переиграл Алиссона. Минут через пятнадцать пришёл черёд бразильского голкипера выручать свою команду после удара с острого угла Николаса Джексона.

Обострение произошло в компенсированное время. Дарвин Нуньес дальним кручёным ударом с рикошетом едва не опустил мяч в правый угол, а «синие» упустили хорошую возможность вырвать победу в контратаке, где Мудрик ушёл с мячом слишком в сторону, обыгрывая Алиссона. Итог – боевая ничья 1:1. Маурисио Почеттино стартовал у руля «Челси» в АПЛ с набора одного очка.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Апл Чемпионат Англии Маурисио Почеттино
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