​Биссума: «Мы пытались выиграть»

Обновленный лондонский «Тоттенхэм» не сумел выиграть в своем первом матче нового сезона английского чемпионата, команда выдала боевую ничью с «Бренфордом» - 2:2. Полузащитник лондонского клуба Ив Биссума прокомментировал итоги игры, он заверил поклонников «Тоттенхэма», что команда пыталась выиграть матч.

- Рад, что вернулись на поле. Мы пытались выиграть, хотя это было нелегко. Нам надо будет попытаться вернуться сильнее. А «Брентфорд» - очень приличный соперник, ничья с ним, в гостях - это не такое плохое начало сезона, - считает Биссума, слова которого цитирует BBC Sport.