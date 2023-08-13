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​Хут: «Челси» зря потратил деньги в прошлом году»

13 Августа 2023 • 19:46 Комментировать
Челси
1:1
Ливерпуль
1 2.85 X 3.65 2 2.35
2-й тайм

Бывший английский футболист, в составе «Лестера» ставший чемпионом Англии в в сенсационном сезоне 2015/2016, Роберт Хут, считает, что «Челси» провел очень неудачный год и сейчас непонятно, сможет ли команда оправиться.

- Деньги, потраченные «Челси» прошлым летом, были выброшены на ветер, они ничего не принесли, это было большое разочарование. Начали с Тухелем, потом Поттер, потом Лэмпард, тщетные попытки оживить команду, а потом еще и неудачная попытка заполучить Почеттино, - цитирует слова Хута BBC Sport.

В настоящий момент «Челси» сражается с «Ливерпулем», следить за матчем можно в онлайн-трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Роберт Хут
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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