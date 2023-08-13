​Томас Франк: «Мы создали больше шансов»

Наставник английского «Брентфорда» Томас Франк считает, что его команда заслуживала победу в первой игре начавшегося английского чемпионата, несмотря на ничью с «Тоттенхэмом». Свое мнение Франк подкрепил тем, что, по его наблюдениям, «Брентфорд» создал больше возможностей.

- Считаю, что мы хорошо выступили во многих смыслах. Я думаю, что мы должны были выиграть матч, ведь создали больше шансов. Они забили два гола с неявных шансов. В итоге мы получили только очко. Но впереди длинный сезон. Я надеюсь, что мы проведем его в режиме атаки, - заявил Франк, цитируемый BBC Sport.