​Кейн дал понять, что может побить рекорд Ширера в АПЛ позже

Гарри Кейн покинул «Тоттенхэм» и перебрался в «Баварию». По крайней мере на ближайшие годы он отложил в долгий ящик задачу по побитию рекорда Алана Ширера. Кейн забил в АПЛ 213 голов, в то время как Ширер забил 260. По ходу трансферной саги журналисты даже писали о желании форварда остаться в Англии ради побития этого рекорда. Сам Кейн высказался на этот счёт.

«Конечно, люди будут говорить о рекорде, о рекорде Ширера, но слушайте – у меня впереди ещё много лет футбола. На данный момент я сосредоточен на том, чтобы добиться чего-то здесь, в «Баварии». Я хочу выйти на новый уровень с этим клубом», - сказал Кейн на пресс-конференции.