Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Кепу не включили в заявку «Челси» на матч с «Ливерпулем» - вратарь переходит в «Реал»

13 Августа 2023 • 17:56 Комментировать
Челси
0:1
Ливерпуль
1 2.85 X 3.65 2 2.35
1-й тайм

Судя по всему, именно Кепа Аррисабалага заменит в «Реале» Тибо Куртуа. Бельгиец, как известно, получил серьёзную травму колена и пропустит если не весь, то почти весь сезон 2023/2024. Кепа не попал в заявку «Челси» на воскресный матч чемпионата Англии против «Ливерпуля». При этом рулевой «пенсионеров» Маурисио Почеттино несколько дней назад говорил о том, что именно Кепа, а не Роберт Санчес, является основным голкипером команды. Очевидно, испанец отсутствует из-за скорого перехода в «Реал».

Битва между «Челси» и «Ливерпулем» стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Стэмфорд Бридж» можно будет в текстовой трансляции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Кепа Аррисабалага трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Брентфорд Брентфорд
Тоттенхэм Тоттенхэм
2
2
3.05 3.50 2.34
Видео
22 мин
Челси Челси
Ливерпуль Ливерпуль
0
1
2.75 3.50 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Августа
18:12 · Англия. Премьер-лига
​Кейн дал понять, что может побить рекорд Ширера в АПЛ позже
18:10 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» с «Тоттенхэмом» без Кейна выдали результативную ничью
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:56 · Англия. Премьер-лига
​Кепу не включили в заявку «Челси» на матч с «Ливерпулем» - вратарь переходит в «Реал»
17:34 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Ливерпуль» назвали составы на очную битву в АПЛ
16:35 · Англия. Премьер-лига
​Арбитр потребовал заменить игрока «Тоттенхэма»
16:26 · Англия. Премьер-лига
«Челси» близок к согласованию трансфера по Мойсесу Кайседо
15:30 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
15:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» - «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
13:49 · Англия. Премьер-лига
​Павар будет стараться перейти в «Манчестер Юнайтед»
13:28 · Англия. Премьер-лига
Онана: «Хочу стать лучшим вратарём мира» 2
12:56 · Англия. Премьер-лига
Траоре оценил свой трансфер в «Фулхэм»
12:48 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» отклонила предложение «Манчестер Юнайтед» по Павару
12:36 · Англия. Премьер-лига
Почеттино высказался о Клоппе
11:52 · Англия. Премьер-лига
Уокер продлит контракт с «Манчестер Сити» в ближайшие дни
Все новости
Рекомендуем