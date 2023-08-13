​Кепу не включили в заявку «Челси» на матч с «Ливерпулем» - вратарь переходит в «Реал»

Судя по всему, именно Кепа Аррисабалага заменит в «Реале» Тибо Куртуа. Бельгиец, как известно, получил серьёзную травму колена и пропустит если не весь, то почти весь сезон 2023/2024. Кепа не попал в заявку «Челси» на воскресный матч чемпионата Англии против «Ливерпуля». При этом рулевой «пенсионеров» Маурисио Почеттино несколько дней назад говорил о том, что именно Кепа, а не Роберт Санчес, является основным голкипером команды. Очевидно, испанец отсутствует из-за скорого перехода в «Реал».

Битва между «Челси» и «Ливерпулем» стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Стэмфорд Бридж» можно будет в текстовой трансляции.