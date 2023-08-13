«Челси» и «Ливерпуль» назвали составы на очную битву в АПЛ

В главном матче первого тура Английской премьер-лиги в воскресенье вечером будут сражаться «Челси» и «Ливерпуль».

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино выбрал на свой первый официальный матч у руля команды такой состав: Роберт Санчес, Дисаси, Тьяго Силва, Колвилл, Рис Джеймс, Энцо Фернандес, Галлахер, Чуквуэмека, Чилуэлл, Стерлинг, Джексон.

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп, в свою очередь, доверил место на поле с первых минут следующим футболистам: Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Макаллистер, Собослаи, Гакпо, Диас, Салах, Жота.

Футболисты «Челси» и «Ливерпуля» услышат стартовый свисток на «Стэмфорд Бридж» в 18:30 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции.