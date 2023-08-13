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​Арбитр потребовал заменить игрока «Тоттенхэма»

13 Августа 2023 • 16:35 Комментировать

В воскресенье в матче первого тура чемпионата Англии играют «Брентфорд» и «Тоттенхэм». В самом начале игры защитник лондонской команды Кристиан Ромеро столкнулся с соперником головами. Аргентинец продолжил игру и даже смог забить гол, причём как раз головой, но затем его заменили. Оказалось, что произвести перестановку потребовал арбитр. У него возникло подозрение, что Ромеро получил сотрясение мозга.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче «Брентфорд» - «Тоттенхэм» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Кристиан Ромеро
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