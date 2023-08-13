«Челси» близок к согласованию трансфера по Мойсесу Кайседо

«Челси» близок к согласованию трансфера полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо. Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

По информации источника, сейчас стороны пытаются сделать так, чтобы сделка прошла с максимально возможным удобством для всех.

Ранее сообщалось, что за 21-летнего эквадорца «Челси» заплатит рекордные для британского футбола 133 миллиона евро.

В прошлом сезоне Кайседо провёл за «Брайтон» 43 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Эквадора в 75 миллионов евро.

Напомним, сегодня, 13 августа, состоится матч первого тура АПЛ между «Челси» и «Ливерпулем». Игра состоится в Лондоне и начнётся она в 18:30 по московскому времени.