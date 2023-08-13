​Павар будет стараться перейти в «Манчестер Юнайтед»

Защитник Бенжамен Павар будет прилагать усилия, чтобы перебраться из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед». Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Sky Sports Каве Солхеколь.

Переговорный процесс между клубами в настоящий момент продолжается, однако позиции «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» далеки друг от друга. Также отмечается, что трансфер 27-летнего Павара возможен только при уходе из стана «красных дьяволов» Гарри Магуайра.

Добавим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Бенжамена Павара в 40 миллионов евро. За «Баварию» французский защитник выступает с лета 2019 года.