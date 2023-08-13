Онана: «Хочу стать лучшим вратарём мира»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Андре Онана рассказал о своих амбициях в манкунианском гранде.

«Когда истек срок моей дисквалификации, я праздновал так, будто стал победителем Лиги чемпионов. Сейчас я снова в деле. Хочу стать легендой «Манчестер Юнайтед» и лучшим вратарем мира», - передает слова камерунского голкипера издание Mundo Deportivo.

Напомним, что Онана пополнил ряды «красных дьяволов» этим летом, перейдя из миланского «Интера» за 52,5 миллиона евро. 27-летний африканец подписал с английским топ-клубом трудовое соглашение, рассчитанное до конца июня 2028 года.