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Траоре оценил свой трансфер в «Фулхэм»

13 Августа 2023 • 12:56 Комментировать

Новичок лондонского «Фулхэма» Адама Траоре прокомментировал переход в новый клуб. 27-летний испанец заключил с «дачниками» трудовое соглашение до лета 2025 года. Он присоединился к команде на правах свободного агента.

«Отличный трансфер для меня. Это новая глава моей карьеры. Я голоден до побед, готов выкладываться на 100 процентов», - передает слова нападающего пресс-служба «Фулхэма».

Предыдущим местом работы Адамы был «Вулверхэмптон». В сезоне-2022/2023 нападающий принял участие в 40 поединках за «волков» во всех турнирах, в которых записал на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.

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Фулхэм Адама Траоре
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