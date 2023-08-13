Траоре оценил свой трансфер в «Фулхэм»

Новичок лондонского «Фулхэма» Адама Траоре прокомментировал переход в новый клуб. 27-летний испанец заключил с «дачниками» трудовое соглашение до лета 2025 года. Он присоединился к команде на правах свободного агента.

«Отличный трансфер для меня. Это новая глава моей карьеры. Я голоден до побед, готов выкладываться на 100 процентов», - передает слова нападающего пресс-служба «Фулхэма».

Предыдущим местом работы Адамы был «Вулверхэмптон». В сезоне-2022/2023 нападающий принял участие в 40 поединках за «волков» во всех турнирах, в которых записал на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.