​«Бавария» отклонила предложение «Манчестер Юнайтед» по Павару

Защитник Бенжамен Павар в летнее трансферное окно может сменить «Баварию» на «Манчестер Юнайтед». Английский гранд уже сделал первое официальное предложение по 27-летнему французу, однако оно было отклонено. Об этом рассказывает немецкий Sky.

В то же время отмечается, что Павар открыт к переезду на «Олд Траффорд». У защитника есть принципиальная устная договорённость с клубом Премьер-лиги. Вероятно, переговоры между клубами будут продолжаться.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает Бенжамена Павара в 40 миллионов евро. За «Баварию» француз выступает с лета 2019 года после трансфера из «Штутгарта».