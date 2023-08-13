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Почеттино высказался о Клоппе

13 Августа 2023 • 12:36 Комментировать

Рулевой лондонского «Челси» Маурисио Почеттино в преддверии встречи с «Ливерпулем» высказался о главном тренере соперников Юргене Клоппе.

«Юрген превосходит меня в демонстрации своей личности. Я очень хорошо отношусь к нему. Хочу победить Клоппа в предстоящем матче. Думаю, это будет отличная игра. Буду рад новой встрече с Юргеном. Мне нравятся его характер и философия», - передает слова аргентинского тренера портал Goal.com.

Добавим, что «Челси» примет «Ливерпуль» на своем стадионе «Стэмфорд Бридж» сегодня, 13 августа. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Юрген Клопп Маурисио Почеттино
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