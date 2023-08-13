Уокер продлит контракт с «Манчестер Сити» в ближайшие дни

Фланговый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер близок к продлению сотрудничества с «горожанами». Об этом отрапортовал инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно данным журналиста, 33-летний латераль заключит новое соглашение с чемпионом Англии в ближайшие несколько дней. Ради нового контракта с «Сити» Уокер отказался от перехода в мюнхенскую «Баварию».

Кайл играет в составе «Манчестер Сити» с 2017 года. Срок действующего трудового соглашения защитника с клубом рассчитан до конца сезона-2023/2024.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Уокер сыграл одну встречу.