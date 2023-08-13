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Экс-игрок «Спартака» Мор рассказал, кто победит в матче «Челси» - «Ливерпуль»

13 Августа 2023 • 11:34 Комментировать (1)

Бывший игрок московского «Спартака» Эдуард Мор поделился прогнозом на центральный матч первого тура Английской премьер-лиги между лондонским «Челси» и «Ливерпулем». Он ставит на победу «пенсионеров».

«Ливерпуля» покинули практически все лидеры центра поля и линии атаки, кроме Салаха. По именам им будет очень сложно состязаться с топ-клубами, в том числе и с «Челси», - цитирует Мора «РБ Спорт».

Матч «Челси» - «Ливерпуль» пройдет сегодня, 13 августа, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию игры организует Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль прогнозы на футбол Эдуард Мор
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Комментарии (1)
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Манчестерский Иппатий
13 Августа 2023 в 11:58
Та же бодяга и в Челси - всех продали...
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