Экс-игрок «Спартака» Мор рассказал, кто победит в матче «Челси» - «Ливерпуль»

Бывший игрок московского «Спартака» Эдуард Мор поделился прогнозом на центральный матч первого тура Английской премьер-лиги между лондонским «Челси» и «Ливерпулем». Он ставит на победу «пенсионеров».

«Ливерпуля» покинули практически все лидеры центра поля и линии атаки, кроме Салаха. По именам им будет очень сложно состязаться с топ-клубами, в том числе и с «Челси», - цитирует Мора «РБ Спорт».

Матч «Челси» - «Ливерпуль» пройдет сегодня, 13 августа, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию игры организует Liveresult.ru.