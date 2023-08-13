«Аякс» хочет подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек, который не входит в планы тренерского штаба команды, может сменить Туманный Альбион на нидерландский чемпионат.

Как информирует Sky Sports, в возвращении хавбека заинтересован амстердамский «Аякс». Ван де Бек является воспитанником академии этого клуба. В «Манчестер Юнайтед» Донни перешел в 2020 году.

Действующий контракт ван де Бека с манкунианцами рассчитан до лета 2025 года. Его трансферный ценник составляет 13 миллионов евро.

За «красных дьяволов» полузащитник сыграл 60 поединков, забил два мяча и отдал две результативные передачи.