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«Аякс» хочет подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед»

13 Августа 2023 • 11:20 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек, который не входит в планы тренерского штаба команды, может сменить Туманный Альбион на нидерландский чемпионат.

Как информирует Sky Sports, в возвращении хавбека заинтересован амстердамский «Аякс». Ван де Бек является воспитанником академии этого клуба. В «Манчестер Юнайтед» Донни перешел в 2020 году.

Действующий контракт ван де Бека с манкунианцами рассчитан до лета 2025 года. Его трансферный ценник составляет 13 миллионов евро.

За «красных дьяволов» полузащитник сыграл 60 поединков, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек трансферы футбола - лето 2023
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