Ван Дейк оценил трансферную работу «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился мнением о трансферной работе клуба.

«Мы доверяем клубу, защищаем его цвета. Верим, что все делается правильно. Посмотрим, что произойдет в ближайшие недели», - передает слова нидерландского футболиста инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что в текущее трансферное окно ряды «красных» пополнили полузащитник Алексис Макаллистер и вингер Доминик Собослаи.

Подопечные Юргена Клоппа стартуют в новом сезоне Английской премьер-лиги гостевым поединком против лондонского «Челси». Встреча пройдет на «Стэмфорд Бридж» сегодня, 13 августа.