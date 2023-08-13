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Почеттино назвал проблемную зону в «Челси»

13 Августа 2023 • 09:44 Комментировать (1)

Наставник лондоского «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о намерении усилить среднюю линию команды. В последнее время сообщается об интересе «пенсионеров» к хавбеку «Брайтона» Мойсесу Кайседо.

«Есть ли зоны, которые я хочу усилить? Конечно, да. Если сравнить нынешний состав с тем, что был в прошлом сезоне, то будет видна нехватка полузащитников. У клуба есть разные варианты, мы усердно работаем», - передает слова аргентинского специалиста The Athletic.

«Челси» стартует в Английской премьер-лиге домашним поединком против «Ливерпуля». Встреча состоится на стадион «Стэмфорд Бридж» сегодня, 13 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино
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Комментарии (1)
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Манчестерский Иппатий
13 Августа 2023 в 10:07
Сначала продаем всех, а потом только осознаем, что есть проблемы? Может надо принимать решения на свежую голову, а не после похмела?
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