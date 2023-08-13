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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» нашёл неожиданную замену Кейну

13 Августа 2023 • 07:23 Комментировать

21-летний нигерийский нападающий Гифт Орбан, правами на которого владеет бельгийский «Гент», имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. Об этом рапортует в своих социальных сетях инсайдер Николо Скира.

По информации источника, в услугах африканского форварда заинтересован лондонский «Тоттенхэм». «Шпоры» рассматривают кандидатуру Орбана в качестве замены Гарри Кейну, перешедшему в мюнхенскую «Баварию».

В сезоне-2022/2023 нигериец провел 22 поединка за «Гент» во всех турнирах, в которых отметился 20 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гент трансферы футбола - лето 2023 гифт орбан
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