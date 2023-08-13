«Тоттенхэм» нашёл неожиданную замену Кейну

21-летний нигерийский нападающий Гифт Орбан, правами на которого владеет бельгийский «Гент», имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. Об этом рапортует в своих социальных сетях инсайдер Николо Скира.

По информации источника, в услугах африканского форварда заинтересован лондонский «Тоттенхэм». «Шпоры» рассматривают кандидатуру Орбана в качестве замены Гарри Кейну, перешедшему в мюнхенскую «Баварию».

В сезоне-2022/2023 нигериец провел 22 поединка за «Гент» во всех турнирах, в которых отметился 20 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.