Исак: «Хотели произвести впечатление»

В стартовом матче нового сезона чемпионата Англии «Ньюкасл» добился разгромной победы, отгрузив пять мячей в ворота чемпиона мира Эмилиано Мартинеса - голкипера «Астон Виллы». Два из них записал на свой счет шведский форвард Александер Исак, он заявил, что очень хотел произвести должное впечатление.

- Счет чуть удивителен, потому что это первая игра сезона, обычно такие игры очень плотны. Мы хотели показать себя, произвести впечатление, очень приятно, что забили столько голов, - цитирует слова Исака BBC Sport.

Во втором туре «Ньюкаслу» придется сыграть с действующим чемпионом - «Манчестер Сити».