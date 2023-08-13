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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» впервые за двадцать лет выиграл стартовый матч с разницей в четыре мяча

13 Августа 2023 • 05:43 Комментировать

Свой очередной сезон в английском чемпионате АПЛ «Ньюкасл» начал более чем эффектно - на глазах своих фанатов команда Эдди Хау забила пять мячей гостям из «Астон Виллы», пропустив только единожды.

Как оказалось, столь удачно «сороки» не начинали новый чемпионат ровно двадцать лет - в последний раз они побеждали со столь крупным счетом в стартовом матче нового чемпионата аж в сезоне 2003/2004, тогда они забили четыре безответных мяча лондонскому «Вест Хэму».

В следующем туре английского чемпионата «Ньюкаслу» предстоит сыграть с действующим чемпионом страны - «Манчестер Сити». 

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Ньюкасл Вест Хэм
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