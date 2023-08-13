«Астон Вилла» впервые с 1951 года пропустила пять мячей в стартовом матче чемпионата

Свой очередной сезон в высшей лиге английского футбола «Астон Вилла» начала с левой ноги - команда испанского специалиста Унаи Эмери съездила в Ньюкасл и была разобрана там местным клубом на кусочки - 1:5.

Конечно, «вилланы» и ранее начинали сезон с поражений, но пять мячей в стартовом матче чемпионата они не пропускали целую вечность - с сезона 1951/1952. Тогда все началось с крупного поражения от «Болтона» - 2:5.

В следующем туре английского чемпионата по футболу «Астон Вилла» примет дома «Эвертон». Этот поединок состоится двадцатого августа.