Эмери: «Будем анализировать, что пошло не так»

Свою очередную кампанию в высшей лиге английского футбола «Астон Вилла» начала с оглушительного поражения в Ньюкасле, пропустив там целых пять мячей. Испанский наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери признал превосходство соперника, но пообещал проанализировать все причины поражения:

- Мы попробуем проанализировать все, что пошло не так, думая о следующем матче. Мы должны признать, что «Ньюкасл», играя у себя дома, выглядел очень и очень хорошо. Нам нужна реакция на не самый лучший уик-энд, - цитирует слова Эмери BBC Sport.

В следующем туре «Астон Вилла» примет дома «Эвертон».