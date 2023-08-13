Почеттино – о Николасе Джексоне: «Мы уверены, что он будет забивать»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился мнением о способностях нападающего Николаса Джексона.

22-летний игрок перебрался в стан «синих» из «Вильярреала» за 37 млн евро. В преддверии матча первого тура АПЛ-2023/24 против «Ливерпуля» наставник «Челси» рассказал, что думает о готовности новичка: «Мы не сомневаемся в том, что Джексон сможет забивать голы и быстро адаптируется. У него сильный характер. Он очень смелый, ничего не боится, силён физически и быстр», – приводит журналист Скотт Троттер слова Почеттино.

Матч «Челси» – «Ливерпуль» состоится в воскресенье в 18:30 по московскому времени.