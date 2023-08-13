Эдди Хау: «Мы могли забить ещё больше»

«Ньюкасл» феерично начал новый сезон, разгромив совсем не слабака - «Астон Виллу». Подопечные Эдди Хау забили пять мячей, но он считает, что можно было забить еще - возможности для этого были.

- Мы очень довольны. Это была непростая игра, соперник очень хорош. Попробовали выступить на максимуме возможностей. Забили пять, могли еще забить, но и соперник играл. Все решила наша беспощадность у чужих ворот. Все сложилось в нашу пользу сегодня, - считает Хау, слова которого цитирует BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Ньюкаслу» предстоит ответственный матч против «Манчестер Сити».