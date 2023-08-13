Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тренер «Аякса» высказался о будущем Кудуса на фоне интереса грандов АПЛ

13 Августа 2023 • 02:11 Комментировать
Эксельсиор
...
Аякс
19.08 17:30

Рулевой «Аякса» Морис Стейн отреагировал на слухи о возможном уходе Мохаммеда Кудуса.

Интерес к 23-летнему атакующему полузащитнику приписывается множеству клубов Английской премьер-лиги, включая «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенал».

«За эту неделю я прочитал массу сообщений о Кудусе, но на данный момент ничего не указывает на его скорый уход из клуба, – высказывается Стейн, цитируемый инсайдером Фабрицио Романо. – Я разговаривал с ним совсем недавно, и он полностью сосредоточен на «Аяксе». Такой игрок – настоящее сокровище для нас», – заявил наставник амстердамцев.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Мохаммеда Кудуса в 40 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Морис Стейн Мохаммед Кудус трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭКСЕЛЬСИОР АЯКС
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ньюкасл Ньюкасл
Астон Вилла Астон Вилла
5
1
1.28 5.10 14.00
Видео
13.08.23 в 16:00
Брентфорд Брентфорд
Тоттенхэм Тоттенхэм
3.05 3.50 2.34
Видео
13.08.23 в 18:30
Челси Челси
Ливерпуль Ливерпуль
2.75 3.50 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Августа
02:40 · Англия. Премьер-лига
Почеттино – о Николасе Джексоне: «Мы уверены, что он будет забивать»
02:13 · Англия. Премьер-лига
Эдди Хау: «Мы могли забить ещё больше»
02:11 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Аякса» высказался о будущем Кудуса на фоне интереса грандов АПЛ
00:41 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» нашёл альтернативу Магуайру в Бундеслиге
12 Августа
23:49 · Англия. Премьер-лига
​Ширер поддерживает переход Гарри Кейна в «Баварию»
23:30 · Англия. Премьер-лига
Ираола: «Сыграли на должном уровне»
23:03 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» начал переговоры по нападающему «Манчестер Юнайтед»
22:55 · Англия. Премьер-лига
Тонали: «Мог лишь мечтать о таком дебюте за «Ньюкасл»
22:49 · Англия. Премьер-лига
Наставник «Шеффилд Юнайтед»: «Мы ничего не боимся»
22:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» усиленно займётся трансфером Пакета на фоне травмы де Брёйне
22:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отказался от подписания Шмейхеля
22:30 · Англия. Премьер-лига
Ходжсон: «Соперник осложнял наши действия»
22:20 · Англия. Премьер-лига
Подписание Канселу лишит «Барселону» последних шансов на приход Бернарду Силвы слухи
22:00 · Англия. Премьер-лига
Адама Траоре – игрок «Фулхэма» официально
21:57 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «Сыграли хорошо»
Все новости
Рекомендуем