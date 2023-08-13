Тренер «Аякса» высказался о будущем Кудуса на фоне интереса грандов АПЛ

Рулевой «Аякса» Морис Стейн отреагировал на слухи о возможном уходе Мохаммеда Кудуса.

Интерес к 23-летнему атакующему полузащитнику приписывается множеству клубов Английской премьер-лиги, включая «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенал».

«За эту неделю я прочитал массу сообщений о Кудусе, но на данный момент ничего не указывает на его скорый уход из клуба, – высказывается Стейн, цитируемый инсайдером Фабрицио Романо. – Я разговаривал с ним совсем недавно, и он полностью сосредоточен на «Аяксе». Такой игрок – настоящее сокровище для нас», – заявил наставник амстердамцев.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Мохаммеда Кудуса в 40 млн евро.