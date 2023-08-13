«Вест Хэм» нашёл альтернативу Магуайру в Бундеслиге

Центральный защитник «Байера» Одилон Коссуну может перебраться в «Вест Хэм».

«Молотобойцы» активно работают над подписанием центрального защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра, в чьём приходе заинтересован лично рулевой Дэвид Мойес, однако переговоры зашли в тупик из-за требований 30-летнего игрока по зарплате. Как сообщает журналист Алан Никсон, «Вест Хэм» готов переключиться на другую кандидатуру – 22-летнего Коссуну. Лондонцы готовы предложить за ивуарийца примерно ту же сумму, что и за Магуайра, – около 35 млн евро.

За два сезона в «Байере» Одилон Коссуну отыграл 69 матчей, отметившись тремя ассистами.