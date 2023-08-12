​Ширер поддерживает переход Гарри Кейна в «Баварию»

Гарри Кейн перешел в «Баварию», чем очень порадовал Алана Ширера, который еще в июне всячески подталкивал Кейна к такому решению. Теперь Ширер может спать спокойно - его рекорду в 260 голов в АПЛ теперь никто не угрожает.

- Я думаю, он принял правильное решение. Ему оставался еще год контракта, он перешел в большой клуб с реально большими шансами выиграть Лигу чемпионов. Будет работать с очень интеллигентным тренером Томасом Тухелем и с очень хорошими игроками. Он заслуживает успех, - цитирует слова Алана Ширера издание BBC Sport.

Немецкий чемпионат стартует уже на следующей неделе.