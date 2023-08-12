Ираола: «Сыграли на должном уровне»

«Борнмут» начал свои выступления в новом сезоне с ничьей в игре с «Вест Хэмом», «вишни» пропустили первыми в начале второй половины игры, но сумели сравнять счет за семь минут до ее конца. Наставник «Борнмута» Андони Ираола прокомментировал события игры в интервью журналистам.

- Мы сыграли на уровне. В начале второй половины игры мы действовали не очень хорошо, но смогли прибавить. В первом тайме тоже все было так. Мне кажется, ничья - справедливый итог прошедшей игры, - цитирует слова испанского специалиста издание BBC Sport.

В следующем туре «Борнмут» сыграет с «Ливерпулем».