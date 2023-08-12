«Вест Хэм» начал переговоры по нападающему «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль по-прежнему интересен «Вест Хэму».

«Молотобойцы» и раньше назывались среди претендентов на француза, однако до официальных обсуждений между клубами дело не доходило. По сведениям журналиста Алекса Крука, сейчас «Вест Хэм» ведёт переговоры по 27-летнему игроку, которые, правда, находятся лишь на начальной стадии. Вероятно, рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг не ободрит уход форварда.

Стоимость Антони Марсьяля оценивается порталом Transfermarkt в 15 млн евро. Действующий трудовой договор футболиста с «Манчестер Юнайтед» истекает по окончании текущего сезона.