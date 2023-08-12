Тонали: «Мог лишь мечтать о таком дебюте за «Ньюкасл»

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали поделился впечатлениями после дебютного матча в Премьер-лиге.

23-летний игрок отличился уже на шестой минуте поединка первого тура против «Астон Виллы», положив начало разгрому бирмингемцев. Встреча завершилась со счётом 5:1.

«Моя первая официальная игра здесь сложилась замечательно. Мы были уверены в себе, получали удовольствие от футбола, и всё складывалось именно так, как мы надеялись. Я мог лишь мечтать о таком дебюте, но теперь это реальность. Нужно хорошо отдохнуть, чтобы набраться сил перед следующими матчами», – заявил в интервью Sky итальянец, перешедший в стан «сорок» из «Милана» в начале июля.