Наставник «Шеффилд Юнайтед»: «Мы ничего не боимся»

«Шеффилд Юнайтед» вернулся в высший свет английского футбола, команда сыграла свой первый матч против «Кристал Пэлас», но, к сожалению, не сумела порадовать своих поклонников достойным результатом - «орлы» забили один гол и взяли все три очка. Наставник клуба Пол Хекингботтом прокомментировал итоги матча.

- Я думаю, что нам надо было забивать в первом тайме, у нас были шансы, и мы смотрелись много лучше, чем во втором. Если не забиваешь, то не побеждаешь, «Кристал Пэлас» забил, а потому заслужил победу. Но нас ничего не пугает в чемпионате, - цитирует слова Хекингботтома BBC Sport.