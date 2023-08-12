«Манчестер Сити» усиленно займётся трансфером Пакета на фоне травмы де Брёйне

«Манчестер Сити» намерен в кратчайшие сроки провернуть трансфер полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета.

В поединке первого тура нового розыгрыша Премьер-лиги травму получил лидер «горожан» Кевин де Брёйне, заменённый в середине первого тайма. По информации журналиста Алекса Крука, в связи с потерей бельгийца «Манчестер Сити» усиленно займётся подписанием Пакета. 25-летний бразилец хочет выступать за команду Хосепа Гвардиолы, но «Вест Хэм» не горит желанием отпускать атакующего хавбека.

По слухам, стоимость трансфера Лукаса Пакета из «Вест Хэма» в «Манчестер Сити» может составить более 100 млн евро.