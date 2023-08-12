«Челси» отказался от подписания Шмейхеля

Голкипер «Ниццы» Каспер Шмейхель не перейдёт в лондонский «Челси».

«Синие» подыскивают замену Кепе Аррисабалаге, который в ближайшие дни перейдёт в мадридский «Реал». Одним из возможных вариантов замены испанцу назывался 36-летний экс-вратарь «Лестера» Шмейхель, однако его кандидатуры нет в списке «Челси», докладывает журналист Саймон Джонсон. Основным голкипером «пенсионеров» в текущем сезоне будет Роберт Санчес, недавно перешедший из «Брайтона».

В воскресенье в 18:30 по московскому времени «Челси» примет на своём поле «Ливерпуль» в матче первого тура нового розыгрыша Премьер-лиги.