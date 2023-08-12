Ходжсон: «Соперник осложнял наши действия»

Набравший отличный ход в прошлом сезоне «Кристал Пэлас» продолжил свою победную поступь и в новом сезоне - лондонский клуб выиграл у «Шеффилд Юнайтед» в стартовом матче нового чемпионата. Наставник «орлов» Рой Ходжсон прокомментировал итоги матча, он доволен результатом.

- Мы понимали, что «Шеффилд Юнайтед» будет осложнять нам жизнь. Но я думаю, что мы отлично справились с их прессингом. Жаль только, что не забили второй гол, - цитирует слова Ходжсона издание BBC Sport.

Во втором туре английского чемпионата «Кристал Пэлас» примет дома вице-чемпиона страны - лондонский «Арсенал».