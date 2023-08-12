«Барселона» не сможет рассчитывать на покупку Бернарду Силвы, если переманит в свои ряды Жоау Канселу.

Каталонский клуб вот-вот объявит о подписании португальского защитника «Манчестер Сити» на правах аренды с возможностью выкупа. Как сообщает журналист Хави Мигель, «Барселона» окончательно лишится надежд на приход Бернарду Силвы, поскольку «горожане» принципиально не позволят «сине-гранатовым» переманить сразу трёх своих игроков в течение одного трансферного окна.

В начале июля, напомним, из Манчестера в Барселону переехал экс-капитан «Сити» Илкай Гюндоган, получивший статус свободного агента по окончании прошлого сезона.